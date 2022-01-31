Со снегом вместо мочалки: Волочкова запечатлелась в купели после баньки

Балерина призналась, что на Мальдивах ей не хватало только этого.

46-летняя звезда балета Анастасия Волочкова никогда не скрывала секретов своей красоты и физической формы. Она много тренируется у станка, есть только растительную пищу, а также уважает русскую баню.

Не меньшую страсть балерина питает к купели. С удвоенной силой она стала ее ценить после Мальдив – ведь там нет таких зимних забав.

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В минувшие выходные Волочкова вновь побаловала себя банькой и ледяными водными процедурами. Со снегом вместо мочалки и банным веником в руке балерина запрыгнула в огромную бочку со льдом и запечатлелась на фото.

«Вечернее купание в ледяной домашней купели», — подписала фото балерина. Звезда вспомнила, что этого ей и не доставало на Мальдивах, и решила представить себя в ледяной купели на райском острове, применив фотошоп.

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