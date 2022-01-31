Крид с ума сойдет: Валя Карнавал в оливковом топе-халтере блеснула «ложбинкой греха»

Звезда TikTok и певица Валя Карнавал улетела в теплые края. Многие из подписчиков подозревают, что красотка снимается в шоу «Звезды в Африке – 2», которое сейчас вовсю создается в это время на континенте.

Сама Карнавал не комментирует отъезд. Но зато щедро делится снимками из поездки. Заселившись в отель, красотка показала свое селфи.

Бывшая девушка Егора Крида заметно постройнела за последние месяцы – она усердно занимается спортом. Но и сейчас ей есть чем похвастаться. Красотка Валя предстала в топе-халтере, подчеркнувшем внушительный бюст, или «ложбинку греха», оголив плоский живот на зависть хейтерами.

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