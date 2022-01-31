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«Всегда добрый и ласковый»: муж Макеевой трогательно поздравил с днем рождения младшего сына

Акиму исполнилось 7 лет.

«Всегда добрый и ласковый»: муж Макеевой трогательно поздравил с днем рождения младшего сына
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan/

Новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков – многодетный отец. Накануне его младшему сыну Акиму исполнилось семь лет. Малыш живет с мамой в Словении. В своем инстаграме Роман трогательно поздравил его с днем рождения, при этом закрыл комментарии к публикации.

Аким Мальков
Аким Мальков. Скриншот: instagram.com/malkov_roman_mr2/

«С днем твоего рождения, малыш! Будь всегда добрый и ласковый! Я тебя очень люблю! Даст Бог, мы с тобой еще встретим ни один твой день рождения вместе», — написал Мальков.

Напомним, бывшая жена Романа Малькова Светлана после развода осталась жить в Словении с тремя детьми. Она утверждает, что бизнесмен вновь не платит алименты.

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