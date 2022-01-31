«Стал угасать… Буквально за неделю ушел»: стало известно, от чего умер Виктор Мережко

30 января не стало режиссера, сценариста Виктора Мережко. Известный кинодеятель умер на 85-м году жизни в Петербурге, сообщил ранее Союз кинематографистов России. Дочь Мария Мережко рассказала, что с декабря ее отец сильно болел.

«Он стал задыхаться, — приводит слова дочери Мережко «Комсомольская правда». — Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением».

Обращаться в больницу режиссер отказывался наотрез, пока сын Иван не настоял и буквально не силой увез его в клинику, где обнаружилось обширное поражение легких: «Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. Конечно, сразу положили в реанимацию».

За неделю Виктор Мережко пошел на поправку и даже начал ходить, шутить, врачи обнадеживали благоприятными прогнозами. Однако, у пациента отнялась нога, и было принято решение делать операцию.

«Ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — поделилась дочь режиссера в беседе с «Комсомольской правдой».

Уже известно, что Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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