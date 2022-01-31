Песочек красиво прилип: мокрая пассия Тимати в крошечном бикини вальяжно раскинулась на мальдивском пляже

Полгода имя Саши Дони не покидало новостных лент – еще бы, у Тимати новая девушка модельной внешности, с которой он не раз засветился вместе. Но сейчас земля полнится слухами о том, что пара распалась, и у рэпера другая модель, Валентина Иванова, и якобы она с ним находится в Колумбии.

А в это время Саша Дони нежится на пляже одного из островов на Мальдивах. Девушка улетела туда с подругой и, кажется, не так уж и опечалена разлукой с музыкантом.

На новых снимках Саша Дони предстала в черном крошечном бикини. Мокрая длинноногая красотка вальяжно раскинулась на белом пляже, и песочек красиво облепил фигуру девушки.

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