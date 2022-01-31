С рубашкой на плечах: Ани Лорак в бикини-чешуе не скрыла пышные формы

Большинство звезд уже вернулись из жарких курортов и дальних стран. Но у Ани Лорак отдых продолжается – певица улетела в Дубай совсем недавно и наслаждается долгожданным отпуском, смакуя каждый его день.

У себя в Instagram Лорак не забывает общаться с подписчиками – у звезды их боле семи миллионов. И за высокий отклик на свою новую работу в дуэте с Артемом Качером исполнительница поблагодарила публику фотографией в бикини.

Она предстала на фоне курорта в бикини-чешуе из золотистых пайеток, а на плечи накинула розовую рубашку. Пышные формы, которыми природа наделила певицу, едва ли ей удалось скрыть под минимумом одежды.

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