Полная женщина с копной волос: как выглядит сестра Наташи Королевой, которая живет в Майами

Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Глушко проводит отпуск в Майами. В США живет семья известной певицы – мама Людмила Порывай с мужем и старшая сестра Ирина Осауленко.

В сторис микроблога Наташа Королева поделилась видео, на котором запечатлено, как дружное семейство развлекается.

53-летняя Ирина Осауленко аккомпанирует на фортепиано, играя мелодию, написанную Игорем Николаевым, а родственники танцуют под музыку.

В кадр несколько раз попадает Ирина Осауленко. Видно, что у нее нет того задора и настроения, которые всегда демонстрируют ее младшая сестра Наташа Королева и мама Людмила Порывай.

Ирина – полная женщина с густыми короткими волосами, она шатенка.

Стоит напомнить, что когда-то Ирина выступала под псевдонимом Руся и была очень известной певицей на Украине.

Но ушла со сцены. Она пыталась вернуться в шоу-бизнес, уже переехав в Америку, но ее усилия оказались тщетными.

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