«Мое любимое фото»: Регина Тодоренко покрасовалась в бикини цвета небесной лазури на берегу Карибского моря

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко развернулась к камере спиной.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко уже несколько дней отдыхает в богемном городке Тулуме, который расположен к югу от Канкуна.

В Мексике она находится без сына и мужа. Вероятно, главная цель Регины Тодоренко – съемки программы.

«Ой, сколько историй я для вас привезу из Мексики!» — пообещала поклонникам Регина Тодоренко.

Эту публикацию в Instagram она сопроводила снимками, на которых предстала в бикини цвета лазури на берегу Карибского моря.

Регина Тодоренко без стеснения показала свою идеальную фигуру, развернувшись к камере спиной.

«Мое любимое фото, конечно, же под номером 5, а вам какое нравится больше?» — поинтересовалась у подписчиков Регина Тодоренко.

Те тут же откликнулись, заявив, что им нравятся все снимки Регины Тодоренко. При условии, что она на них позирует в бикини.

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