«Трешка на высоком этаже»: Майя Донцова и Леша Купин показали квартиру, которую выиграли в конкурсе на «Доме-2»

Бывшие участники реалити-шоу Майя Донцова и Алексей Купин не могут поверить своему счастью – пара стала обладателями недвижимости в Москве.

Экс-участники «Дома-2», супруги Майя Донцова и Леша Купин устроили виртуальную экскурсию для подписчиков по своей новой квартире.

Пара записала видео обзора просторной трешки, которое затем появилось в микроблоге Майи Донцовой.

Ребята не скрывают, что очень счастливы стать обладателями собственным квадратных метров в Москве.

«В эту новогоднюю ночь я загадала квартиру, — написала Майя Донцова под видео. — Белую, светлую, просторную, трешку, на высоком этаже. И когда мечты превращаешь в цели, они сбываются! И даже через 20 дней после Нового года. Мы сделали все, что было можно, чтобы она стала нашей! И вот, знакомьтесь — наша уютная трехкомнатная. Теперь нам предстоит ремонт и переезд».

Напомним, квартиру Майя Донцова и Леша Купин выиграли в конкурсе на «Доме-2». Его проект проводил среди бывших звездных участников телестройки.

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