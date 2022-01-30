«Мой пламенный привет»: Орбакайте изящно подчеркнула талию, подхватив красным поясом черное платье с белым подолом

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте в эти дни устроила себе каникулы.
Вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией Кристина Орбакайте отдыхает в Майами.
Здесь у звездного семейства есть собственная недвижимость.
Чтобы подписчики не скучали, Кристина Орбакайте периодически делится с ними яркими снимками и видео с участием членов своей семьи.
На это раз Кристина Орбакайте разместила абстрактное фото без привязки к конкретному месту.
В кадре она продемонстрировала свою идеальную форму.
Кристина Орбакайте предстала в трехцветном платье – черном с белым подолом и синими вставками.
Акцент на талии сделан с помощью контрастного пояса красного цвета. В руках звезда держит зажженный факел.
«Шлю вам мой пламенный привет!» — подписала кадр Кристина Орбакайте.
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