«Мой пламенный привет»: Орбакайте изящно подчеркнула талию, подхватив красным поясом черное платье с белым подолом

Кристина Орбакайте поделилась снимком, на котором предстала с зажженным факелом в руках.

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте в эти дни устроила себе каникулы.

Вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией Кристина Орбакайте отдыхает в Майами.

Здесь у звездного семейства есть собственная недвижимость.

Чтобы подписчики не скучали, Кристина Орбакайте периодически делится с ними яркими снимками и видео с участием членов своей семьи.

На это раз Кристина Орбакайте разместила абстрактное фото без привязки к конкретному месту.

В кадре она продемонстрировала свою идеальную форму.

Кристина Орбакайте предстала в трехцветном платье – черном с белым подолом и синими вставками.

Акцент на талии сделан с помощью контрастного пояса красного цвета. В руках звезда держит зажженный факел.

«Шлю вам мой пламенный привет!» — подписала кадр Кристина Орбакайте.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.