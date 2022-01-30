«Как же я люблю лето»: Наталья Рудова показала точеные формы, представ в бикини изумрудного цвета на Бали

Актриса Наталья Рудова наслаждается жаркой погодой и собственной красотой в экзотическом месте.

Звезда сериалов Наталья Рудова сбежала из холодной январской Москвы в экзотические места, где никогда не бывает зимы.

Актриса наслаждается красотами райского места под названием Бали. В микроблоге Натальи Рудовой за последнее время появилось несколько провокационных снимков.

Наталья Рудова неустанно демонстрирует всем, как она хороша и прекрасна, когда на ней минимум одежды.

На этот раз Наталья Рудова предстала загорающей на пляже в бикини цвета изумрудов.

Одежда для принятия солнечных ванн и загара выгодно подчеркивает точеную, изящную фигурку Натальи Рудовой.

«Как же я люблю лето», — вполне ожидаемо призналась Наталья Рудова под фото.

Подписчики актрисы не смогли сдержать восхищенных слов в ее адрес и осыпали Рудову комплиментами.

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