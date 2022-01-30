«Сегодня печальный день»: Дмитрий Харатьян посвятил выступление в «Танцах со звездами» памяти Леонида Куравлева

Известный артист Дмитрий Харатьян принимает участие в новом сезоне проекта телеканала «Россия» «Танцы со звездами».

Очередная программа вышла в эфир в это воскресенье, 30 января.

Дмитрий Харатьян и его партнерша, хореограф Ульяна Максимкина исполнили на паркете румбу под аккомпанемент композиции «Вечная любовь».

После выступления Дмитрий Харатьян признался, что он и его партнерша посвятили танец памяти Леонида Куравлева, которого не стало в этот день, 30 января.

«Сегодня печальный день для меня и, я думаю, для всех, потому что ушел из жизни Леонид Вячеславович Куравлев, — высказался Дмитрий Харатьян. — Я не могу этого не сказать, потому что мы очень дружили. Я его очень люблю, и этот танец под песню «Вечная любовь» мы посвятили его памяти. Вечная любовь – вечная память Леониду Вячеславовичу Куравлеву».

«Да. Царство небесное», – поддержал ведущий проекта «Танцы со звездами» Андрей Малахов.

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