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«Она обиделась на что-то»: брат Натали объяснил, почему певица с ним много лет не общается

Как отметил Антон Миняев, он свою сестру все равно любит и обожает.

«Она обиделась на что-то»: брат Натали объяснил, почему певица с ним много лет не общается
Натали. Фото: Globallookpress.com

Родной брат певицы Натали Антон Миняев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему не общается со своей звездной сестрой.

Натали и ее брат
Натали и ее брат. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я не знаю, почему она со мной не общается. Так сложилось. Я свою сестру люблю и обожаю. На расстоянии любовь еще сильнее. Мы с ней не ругались. Получилось так, что на одном этапе творчества я вышел на одну программу и что-то сказал. Она обиделась на что-то».

Антон Миняев

Как отметил брат Натали, прощения просят те, кто в чем-то виноват.

«Я себя виноватым не считаю. Но если я ее обидел, то пусть меня она простит», — сказал Антон Миняев.

Напомним, что певица Натали была очень популярна в девяностых годах прошлого века. Сейчас поклонники стали о ней подзабывать.

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Антон МиняевКанал НТВНаталипрограмма "Звезды сошлись"