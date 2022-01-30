«Все перестали обсуждать, с кем встречается Лепс»: Малахов отреагировал на горячий поцелуй Зудиной на публике

В это воскресенье, 30 января, в эфир телеканала «Россия» вышла третья программа нового сезона проекта «Танцы со звездами».

Пара актрисы Марины Зудиной и хореографа Максима Петрова – одна из самых сильных участников.

На этот раз Зудина и Петров танцевали румбу под одну из самых известных песен двадцатого века, написанную Консуэло Веласкес — Besame Mucho.

В финале танца Марина Зудина и Максим Петров слились в страстном поцелуе. Ведущий «Танцев со звездами» Андрей Малахов не смог удержаться от комментария по этому поводу.

«Послушайте, сейчас все в аппаратной перестали обсуждать, с кем встречается Лепс, увидев ваш поцелуй. Я не знаю, Марина, в курсе вы или нет, но Максим живет в Исландии, и в момент «омикрона» вы сейчас могли получить исландский штамм себе», — сказал Андрей Малахов.

А у партнера Марины Зудиной телеведущий поинтересовался, с чем же можно сравнить поцелуй с известной актрисой.

«С чем-то неземным, наверное», — поделился Максим Петров.

Напомним, Ксения Собчак в программе «Вечерний Ургант» рассекретила роман разведенного певца Григория Лепса с ведущей Первого канала Юлией Барановской.

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