«Это больная тема»: Валентин Смирнитский раскрыл детали смерти единственного сына

Как отметил актер, он спасал наследника несколько раз.

Актер Валентин Смирнитский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыл детали смерти единственного сына Ивана.

«Я этим занимался несколько лет. Его спасал. Деньги были вложены колоссальные, клиники были хорошие. Во Францию его отправил в лагерь. Каждый проходит свой путь. Общался со специалистами высокого уровня. Мне такие лекции прочли. Это страшная вещь. Гарантии никто не дает. Ни одни специалист не даст ни одной гарантии». Валентин Смирнитский

Как отметил Валентин Смирнитский, слава богу его сын еще не загремел в места не столь отдаленные.

«Я его спасал несколько лет. Спасал и помогал. Показалось, что он победил. Женился. Решил детей завести. Я уехал на гастроли в Америку и мне сообщили. Он поехал за город и на даче случилась передозировка. Он был молодой и здоровый парень. Ему было 26 лет. Кандидат в мастер спорта по плаванию. Посмотришь и не подумаешь про него. Это больная тема», — заметил Валентин Смирнитский.

Напомним, что сына Валентину Смирновскому подарила вторая жена Ирина Коваленко. Иван умер в 2000 году.

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