С задорным хвостиком на макушке: Саша Артемова из «Дома-2» облачила подросшую дочку в джинсы «варенки» и кардиган

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова воспитывает дочку, которую родила в браке с Евгением Кузиным.

Пара распалась, но периодически общается по вопросам воспитания малышки.

Папа принимает активное участие в жизни девочки, но очевидно, что гардеробом ребенка занимается Саша Артемова.

Она с большим вкусом подбирает вещи для дочери. Крошка часто щеголяет в трендовых нарядах, которые могут позавидовать искушенные модницы.

На этот раз Саша Артемова облачила свою крошку в джинсы «варенки» и кардиган красноватого оттенка. Волосы дочери она собрала в задорный хвостик на макушке.

Под снимком Саша Артемова порассуждала о том, откуда взялся стереотип по поводу того, что девочек надо одевать в розовое, а мальчиков – в голубое. Саша Артемова ему точно не следует.

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