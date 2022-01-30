Семейные традиции: брат Марата Башарова рассказал, как бил жену, приревновав на свадьбе

По словам Вялита Билялетдинова, вывести из себя можно любого человека.

Брат актера Марата Башарова Вялит Билялетдинов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как бил свою первую жену. При этом он осудил брата, у которого богатый опыт по избиению жен.

«Безусловно, что поднял на женщину руку – это очень плохо. Но я сути их конфликта не знаю. Женщина же может тоже на эмоциях быть». Вялит Билялетдинов

Как отметил брат Марата Башарова, любого человека можно вывести из себя.

«Если честно, и я поднимал руку на женщину. На первую свою жену. Дал ей пощечину. Это было по молодости. Я ее заревновал на свадьбе. На эмоции можно вывести любого человека», — заметил Вялит Билялетдинов.

Напомним, что Марат Башаров регулярно избивал своих жен: актрису Екатерину Архарову и свою поклонницу Елизавету Шевыркову. В итоге обе с актером развелись.

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