Мамина гордость: сыновья Екатерины Климовой от Игоря Петренко помогли ей в трудной ситуации

Корней и Матвей с готовностью пришли на помощь своей звездной родительнице Екатерине Климовой.

44-летняя актриса Екатерина Климова – многодетная мама, у нее две дочери и столько же сыновей.

Дети Екатерины Климовой дружат между собой и у них прекрасные отношения со звездной мамой.

В очередной раз это было продемонстрировано январским снежным днем. Когда Екатерина Климова перед выездом на авто из дома обнаружила, что сначала нужно очистить машину от снега.

Но зачем утруждаться самой, если в доме есть два подростка, которые всегда готовы прийти на помощь.

Сыновья Екатерины Климовой от брака с Игорем Петренко Матвей и Корней выручили маму из трудной ситуации. Они дружно взяли лопаты и щетки и очистили машину от снега.

Самой Екатерине Климовой даже пальцем пошевелить не пришлось. Звезда ждала, пока сыновья закончат работу, в салоне автомобиля и красовалась перед камерой в серой шапочке бини.

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