«Я его не осуждаю»: брат Марата Башарова назвал сумму, которую выделил актер на похороны отца

Как отметил родственник актера, даже если бы Марат прислал рубль, то он бы не обиделся.

Брат актера Марата Башарова Вялит Билялетдинов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучил сумму, которую его близкий родственник выделил на похороны их отца. Родитель умер в 2021 году.

«Я верил, что Марат прилетит на похороны, но у него были гастроли. Отец болел последние годы. Марат решил помочь материально. Выдел сто тысяч рублей. Я его не осуждаю. Это нормальная сумма. Даже если бы прислал рубль — я бы не обиделся. Я звал его на сорок дней, но он не приехал». Вялит Билялетдинов

По словам Вялита Билялетдинова, его брат так и не приехал на могилу отца даже после похорон.

«Пока он так и не навестил отца. Папа звонил ему всего один раз при жизни, но Марат не ответил», – заметил брат Марата Башарова.

Напомним, что Марат Башаров не поддерживал связь с родным отцом. Его воспитывал отчим.

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