Самый продолжительный матч на чемпионате: Даниил Медведев проиграл теннисисту из Испании

Российская звезда тенниса Даниил Медведев уступил победу испанскому игроку Рафаэлю Надалю в финале открытого чемпионата Австралии Australian Open.

Финал между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем признали самым продолжительным матчем на Australian open-2022. Схватка сильнейших игроков турнира длилась 5 часов 24 минуты. Спортсмены побили прошлый рекорд – 4 часа 52 минуты. Даниил Медведев и Рафаэль Надаль играли дольше, чем Аслан Карацев и Хаум Мунар.

Решающая встреча в Сиднее завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. Спортсмен достиг отметки в 21 победу на турнире «Большого Шлема». Об этом сообщили в официальном аккаунте Australian open в Twitter.

Отметим, Медведеву второй год подряд не везет в финальной игре на Australian Open. В прошлом году он уступил Новаку Джоковичу.

К слову, лучшей среди женщин в теннисном турнире стала австралийская теннисистка Эшли Барти.

Напомним, ранее спортсменка Ирина Слуцкая высказала свои переживания за сборную команду России по фигурному катанию. По словам телеведущей, уже несколько человек заболели коронавирусом. Знаменитость надеется, что все фигуристы смогут выйти на лед на Олимпиаде в Пекине.

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