«Посчастливилось познакомиться»: Алена Хмельницкая показала трогательное фото с Леонидом Куравлевым

Бывшая жена режиссера Тиграна Кеосаяна поделилась архивным снимком с Леонидом Куравлевым. Таким способом Алена Хмельницкая вспомнила о любимом артисте, которого больше нет.

Хмельницкая опубликовала фото, на котором нежно обнимала пожилого коллегу. Артистка отметила, что была сильно удивлена во время знакомства с Леонидом Вечасловаичем.

Алена Хмельницкая не думала, что ей будет так легко общаться с великим актером. Исполнительница главной роли в фильме «Сердца трех» отметила, что навсегда запомнит по-детски радующегося жизни артиста.

«Леонид Вячеславович Куравлев. Прощайте, великий актер, светлейший человек! Я так рада, что мне посчастливилось познакомиться с вами. Я помню — поразилась невероятной простоте общения, а еще мальчишескому хулиганству в глазах! Светлого пути, а мы будем смотреть на вас на экране и показывать фильмы с вами нашим детям и внукам», – заявила Алена в своем микроблоге.

Напомним, ранее Алена Хмельницкая рассказала о смерти родного отца. Артист балета Александр Хмельницкий после третьего инсульта ушел из жизни в октябре 2021 года.

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