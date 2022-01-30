«Чего сама брокколи не ешь?»: дочка Леры Кудрявцевой позаботилась о правильном питании родительницы

Маша Макарова радует телеведущую своей добротой и яркими высказываниями.

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева поделилась умилительным роликом со своей дочерью Машей. Знаменитость обедала кашей, а малышка пыталась накормить ее брокколи.

В одном из последних выпусков авторской программы Кудрявцева объяснила, почему не прячет дочь от поклонников. В отличие от исполнителей Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук, Лера Кудрявцева публикует смешные видео с малышкой в своем Instagram.

По словам телеведущей, Машей можно гордиться. Именно поэтому в недавних Stories личного микроблога Кудрявцевой появился ролик, где наследница знаменитости делится рассуждениями во время перекуса.

«Я вот фрикадельку съела. Еще, что ли, брать фрикадельку? Мам, а фрикадельки полезные, что ли?», – задавала один за другим вопросы Маша.

«Ну, они вкусные. Из индейки – полезные», – ответила Кудрявцева дочери.

Маша с удовольствием отобедала овощным супом с фрикадельками. Малышка похлопала большими глазками и продолжила беседу с мамой:

«Ну а брокколи ты не хочешь? Что, даже брокколи не хочешь? Мама, ты же очень любишь овощи! Тогда чего сама брокколи не ешь?».

Кудрявцева объяснила, что уже увлеклась кашей. Поэтому овощи Маша может оставить себе.

«Ну, ладненько. Не дам тебе тогда!», – с уверенностью произнесла девочка.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.