Уютный образ: Екатерина Климова в серебристо-серой шапочке бини и шарфе покрасовалась за рулем автомобиля

Звезда театра и кино Екатерина Климова не так давно отпраздновала свой 44-й день рождения. Но время, похоже, играет актрисе только на руку.

Она умеет выглядеть молодо и свежо даже в холодный зимний день, когда все вокруг кутаются в теплые одежды.

На видео, которым Екатерина Климова поделилась в сторис микроблога, она предстала в уютном образе.

Актриса покрасовалась за рулем своего внедорожника в серебристо-серой шапочке бини, шарфе и белом пальто.

В какой-то момент Климова появилась в кадре в темных очках, которые тут же сняла, продемонстрировав глаза, на которые нанесен легкий макияж.

Пока Екатерина Климова сидела в салоне автомобиля, машину от снега очищали два ее сына от брака с Игорем Петренко – Корней и Матвей.

Всего же у актрисы четверо детей. У Корнея и Матвея есть две сестры – старшая Елизавета Хорошилова и младшая Бэлла Месхи.

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