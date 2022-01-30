«От брака с этим недоразумением»: мама Анастасии Костенко высказалась о зяте Дмитрии Тарасове

Третья по счету теща экс-футболиста Дмитрия Тарасова дала ему свою характеристику.

Бывшему футболисту Дмитрию Тарасову, судя по всему, очень повезло с тещей. Мама модели Анастасии Костенко встала на защиту зятя перед подписчиками.

Родительница Костенко Виктория устроила интерактив в Instagram для своей аудитории, во время которого ей задали не очень приятный вопрос, назвав Дмитрия Тарасова недоразумением. Виктория не стала его игнорировать.

«Почему вы не отговорили Настю от брака с этим недоразумением?» — спросили маму Костенко. «Я понятия не имею, о каком недоразумении идет речь. Анастасия замужем за очень хорошим мужчиной, прекрасным отцом и надежным другом», — дала теща Тарасова ему характеристику.

Напомним, Анастасия Костенко – третья жена Дмитрия Тарасова, соответственно, ее мама – третья по счету теща экс-футболиста.

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