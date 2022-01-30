«Ушел очень нужный нам всем артист и человек»: Ольга Остроумова сделала признание после смерти Леонида Куравлева

Известная актриса Ольга Остроумова поделилась с Teleprogramma.pro переживаниями в связи с уходом из жизни Леонида Куравлева.

Скорбная новость пришла в это воскресенье, 30 января. Не стало известного артиста, обожаемого миллионами поклонников, 85-летнего Леонида Куравлева.

На новости о смерти Леонида Куравлева отозвались многие знаменитости. В их числе и актриса Ольга Остроумова.

В беседе с Teleprogramma.pro звезда советского кино дала понять, что уже осведомлена о скорбном событии.

«Очень жаль. Ушел очень достойный, очень нужный нам всем артист и человек», — поделилась своими эмоциями с Teleprogramma.pro 74-летняя Ольга Остроумова.

Стоит отметить, что вместе с Леонидом Куравлевым Ольга Остроумова играла в одном фильме – «Не было печали», который вышел на экраны в 1982-м году.

В нем она исполнила роль бывшей однокурсницы известного доктора, которого на экране воплотил Леонид Куравлев.

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Напомним, ранее соболезнования в связи с кончиной Леонида Куравлева выразили Светлана Немоляева, Надежда Бабкина, Ирина Безрукова и другие.

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