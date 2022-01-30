«Останешься большим актером»: Эммануил Виторган скорбит по Леониду Куравлеву

Исполнитель главной роли в сериале «Любовь без лишних слов» показал памятные фотографии Леонида Вячеславовича.

Актер Эммануил Виторган не смог обойти стороной смерть друга и коллеги Леонида Куравлева. В своем микроблоге знаменитость собрал памятные снимки скончавшегося в хосписе артиста.

Отец Максима Виторгана отметил, что Леонид Куравлев навсегда запомнится зрителям как талантливый актер. А его роли в кинокартинах «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» любимы разными поклонениями.

«Мой дорогой! Ты был и останешься большим актером! Кланяюсь…», – такую подпись поместил под фото Виторган.

Не только Виторган скорбит по ушедшему артисту. Другие звезды тоже сожалеют о смерти тяжело болевшего Леонида Вячеславовича. Многие сочувствовали актеру, потому что конца своих дней Куравлев ждал в месте для безнадежно больных пациентов – в хосписе.

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Напомним, ранее Светлана Немоляева рассказала об утрате, которую понес весь российский кинематограф. Артистка призналась, что не была близка с недавно скончавшемся Леонидом Куравлевым. Однако звезда «Служебного романа» выразила слова соболезнования родным коллеги.

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