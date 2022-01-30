«Без ресниц странная!»: Николаева появилась на улице без привычного макияжа, удивив публику

Далеко не всегда макияж выглядит адекватно ситуации. Например, на прогулке по природным местам многие женщины предпочитают появляться в своем естественном виде: это аутентично, да и растекающаяся краска в снег, дождь или в жару мало кого украшает.

Телеведущая Елена Николаева решила отказаться от мейка лишь частично, она подвела веки, но не стала наносить тушь. И, поскольку жена Игоря Вдовина является натуральной блондинкой, это бросилось в глаза некоторым ее поклонникам.

«Без ресниц странная! Как модные сейчас модели», «Я вас не узнаю с этим макияжем!», «Какая-то другая», «Ой, интересная такая, необычный макияж», — прокомментировали пользователи Сети обнародованное фото ведущей.

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