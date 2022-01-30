«Каждый может погладить Масару»: собаке Алины Загитовой установили статую из снега

Фигуристка Алина Загитова позировала на фоне огромной снежной статуи в виде собаки на елочной игрушке. Знаменитость объяснила, что эта фигура посвящена ее домашнему питомцу.

Напомним, Загитова получила собаку по кличке Масару за триумфальную победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Премьер-министр Японии вручил российской спортсменке пушистого друга, с которым Алина практически не расстается.

А недавно Алина Загитова помогла скульпторам снежных фигур построить огромного пса. Теперь полюбоваться копией собаки Загитовой можно в парке Горького в Москве.

«Моя Масару в Парке Горького! Теперь каждый может погладить Масару. Огромная снежная копия моей любимой собачки участвует в международном фестивале «Снег и лед»», – объяснила Алина.

«Кроме Масару здесь много гигантских снеговиков, ледяных скульптур и мастер-классов. А по выходным проходят представления. Детям и взрослым будет очень интересно. Я сама немного «приложила руку» к Масару. Вместе со скульптором подписала работу и долепила елочную игрушку. Это тяжело, но очень интересно! Если будете в Парке Горького, обязательно попробуйте. Выставка открыта до 28 февраля», – рассказала Загитова в личном микроблоге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.