«Ощущение, что умер родной человек»: Левкин не смог сдержать эмоций, узнав о смерти Куравлева

Владимир Левкин сказал, что вырос на фильмах Леонида Вячеславовича.

Большим потрясением стала смерть Леонида Куравлева для его коллег-артистов. И хотя последние дни любимец публики прожил в хосписе, люди надеялись на чудо.

больше по теме Настоящая верность: имя Куравлева задолго до его смерти появилось на погребальном камне его жены Леонид Куравлев ушел из жизни в хосписе.

«Бедненький мой!» — воскликнула Людмила Поргина, услышав страшную весть. Вдова Караченцова призналась, что только сегодня молилась за него в храме. «Какое горе! Великий актер. Родным сил, крепитесь», — сказал корреспонденту Teleprogramma.pro Федор Добронравов, узнав о кончине народного артиста.

С тяжестью на душе воспринял трагическую новость и Владимир Левкин. По словам музыканта, Леонид Куравлев был для него больше, чем просто популярная личность.

«Ушел человек, с которым я рос, воспитывался. Ощущение, что умер родной человек, дядя, потому что образы, которые он создавал были близки и понятны всем. Думаю, что пока не все даже поняли, какой человек ушел от нас. Нас покинул актер большого кино. Слов нет, но остается его кино», — прокомментировал для Teleprogramma.pro Владимир Левкин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!