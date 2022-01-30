Настоящая верность: имя Куравлева задолго до его смерти появилось на погребальном камне его жены

Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни в хосписе от остановки сердца. Сейчас пока неизвестно, похоронят ли знаменитого артиста возле могилы его жены Нины на Троекуровском кладбище или где-то еще. Однако сам актер задолго до своей смерти на погребальное плите своей супруги попросил выгравировать и свое имя тоже.

Как сообщает Первый канал, коллеги Леонида Куравлева считали его одним из самых верных и любящих мужчин на планете. Он был абсолютной противоположностью того героя, что играл в кино. Серьезный и сдержанный он встретил свою Нину в 16 лет на катке, когда той было 13 лет, с тех пор любил только ее, единственную. После окончания ВГИКа они поженились и прожили вместе 54 года.

Когда ее не стало в 2012 году, Леонид Куравлев потерял под собой почву, закрылся от всех, практически перестал общаться с окружающим миром, сильно тосковал по любимой.

«Моя жизнь поделилась сейчас на до смерти и после, я сейчас стал совсем другим: идет пятый год, как ее нет, я часто бываю на могиле, это понятно, так ее не хватает в этой сложной, в этой безобразной порою жизни», — говорил Леонид Куравлев.

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