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Ошибка или предвидение?: Леонид Дзюник похоронил Леонида Куравлева за неделю до настоящей смерти артиста

Не стало звезды «Афони».

Ошибка или предвидение?: Леонид Дзюник похоронил Леонида Куравлева за неделю до настоящей смерти артиста
Леонид Куравлев. Фото: Global Look Press

Актер Леонид Дзюник похоронил Леонида Куравлева за неделю до реальной кончины артиста.

Артист признался, что ошибочно опубликовал пост со словами соболезнования родным Леонида Вячеславовича. Дзюник всерьез думал, что 85-летний коллега скончался.

Отметим, что Дзюник назвал ложную дату смерти Куравлева. Тезка недавно ушедшего артиста был уверен, что Леонид Вячаславович умер в прошлую субботу, 22 января.

«Это ошибка, ошибка! Я не знаю, я увидел в интернете, посмотрел — вроде бы написано это самое… Потом я вроде бы написал пост, перелистал все и смотрю — никаких новостей, историй не было. Все остается по-прежнему. Его просто перевели из реанимации опять в хоспис, поэтому я так думал, пошла информация, как будто бы он скончался», – оправдался Леонид Дзюник в беседе с 5-tv.ru.

Пока Леонид Дзюник никак не прокомментировал настоящую смерть актера «Самой обаятельной и привлекательной».

Напомним, ранее стало известно о жизни Леонида Куравлева в хосписе. Звезде «Афони» оказывали только паллиативную помощь.

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