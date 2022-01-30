«Даже там нам хватало пространства»: Мария Луговая рассказала, как начинался роман с Сергеем Лавыгиным

Пара уже два года живет в статусе мужа и жены.

Исполнительница главной роли в сериале «Перевал Дятлова» Мария Луговая вспомнила, как ютилась в крохотной квартире с мужем Сергеем Лавыгиным.

Артистка отметила, что жизнь на 32 квадратах стала проверкой чувств.

«Когда наш роман только начинался, мы жили в моей маленькой квартире, в 32 квадратных метрах, и как-то ничего, тоже уживались, даже там нам хватало пространства. Потом мы долго смеялись, что это была проверка: если на таком маленьком пятачке нам хорошо вместе, то в большем пространстве будет вообще замечательно», — призналась Мария.

В последнее время артисты живут в своем большом загородном доме. Однако часто Мария и Сергей просто не пересекаются из-за разных рабочих графиков. Поэтому пара с теплотой вспоминает время карантина, когда они могли неспешно завтракать вдвоем.

«Когда мы много работаем, то очень редко друг друга видим, даже когда живем в одной квартире или одном доме. Иногда бывает, что наши графики не совпадают, и я могу уходить на работу, а Сережа еще спит, а когда Сережа возвращается с работы, я уже сплю, потому что существую в более раннем режиме, съемки начинаются раньше. И тогда мы можем даже не пересекаться», – рассказала Луговая в беседе с WMJ.ru.

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