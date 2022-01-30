«С самого начала неправильно»: Цискаридзе объяснил, почему часто ставит низкие оценки участникам «Танцев со звездами»

Артист балета назвал имена тех, кто заслужил похвалы от него.

Член жюри шоу «Танцы со звездами» Николай Цискаридзе мечтает попробовать себя в качестве ведущего проекта канала «России 1».

Артист привык, что его считают самым строгим из судей танцевального конкурса. Цискаридзе понимает, что некоторых это сильно расстраивает. Поэтому Николай хотел бы только вести шоу.

«Я бы предпочел быть ведущим, а не членом жюри — чтобы не высказывать своего мнения. Участники иногда на меня обижаются, когда я говорю нелестные вещи о них, хотя я всех уважаю. Получается парадокс. Но так и создается интерес», – отметил Цискаридзе.

«Ставить высокие оценки — с самого начала неправильно, и это популизм. К сожалению, многие мои коллеги по жюри этим грешат. Кроме того, несмотря на то, что я уважаю всех участников, первые туры я присматриваюсь. Люди приходят с определенным багажом, а уже дальше показывают прогресс», – подчеркнул Николай Цискаридзе в беседе с РИА Новости.

Однако Лера Кудрявцева, Ольга Бузова, Анна Снаткина, Екатерина Варнава и Анастасия Мельникова своим трудолюбием заслужили одобрения артиста.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова прокомментировала танцевальные данные Николая Цискаридзе. Артистка считает, что у ее коллеги могли родиться очень талантливые дети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.