В стиле Джанлуки Вакки: Олег Газманов седой и с бородой красиво станцевал у бассейна

Олег Газманов практически каждый год улетает в отпуск на Мальдивы со своей женой Мариной. Пара признается, этот курорт для них – место силы. После отдыха на островах они чувствуют себя энергичными, готовыми к новым свершениям.

В райском уголке Олег Газманов отрастил себе бороду. И, хотя на артиста обрушился хейт по этому поводу, он не стал прощаться с ней, по крайней мере до конца своего отпуска.

Сейчас время отдыха певца и его супруги подошло к концу и в качестве прощального привета жарким странам, Газманов устроил танцы в пляжных шортах у бассейна в стиле «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.

А седая борода только усиливала между ними сходство. При этом наша звезда добавила в свои телодвижения изюминку – долю иронии.

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