«Как не гордиться такой?»: Иосиф Пригожин с восхищением наблюдал за выступлением Валерии

Бизнесмен Иосиф Пригожин запечатлел жену во время концерта в Crocus City Hall. Валерия пела на сцене в платье с рукавами-буфами.

В этом году браку Пригожина и Валерии будет 18 лет. Музыкальный продюсер смотрит на свою возлюбленную, как в день первой встречи.

Для Иосифа нет никого лучше блондинки со звонким голосом.

«Как не гордиться такой великолепной певицей? И дело совсем не в том, что я ее муж. В ней есть все: культура, гармония, душа — исполнение до мурашек. Видео с концерта, посвященного десятилетнему юбилею трио Bel Suono в Crocus City Hall», – подчеркнул Пригожин в личном микроблоге.

Иосиф Пригожин снимал Валерию из зрительного зала. Артистка в черном прямом платье с пышными рукавами цвета фуксии пела под аккомпанемент рояля.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин вместе с женой Валерией понянчились со своей любимой внучкой Селин. Веселые бабушка с дедушкой нарядили малышу в зеленую шляпку и станцевали с ней перед зеркалом.

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