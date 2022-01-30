«Мой проект «Никогда не бойся правды»»: Джонни Депп выставит на продажу 11 111 своих картин

Исполнитель главной роли в «Пиратах Карибского моря» – Джонни Депп – решился на продажу собственных картин. Полотна будут выставлены на сайте Never Fear Truth («Никогда не бойся правды»).

Актер признался, что стеснялся обнародовать свои работы ранее. Депп не хотел унижать тех художников, что не могут продвигать картины за счет громкого имени. Однако после последних событий в своей жизни Джонни Депп решил рискнуть.

Развод с актрисой Эмбер Херд сильно сказался на знаменитости. И теперь Джонни Депп готов заявить миру о себе как о художнике-портретисте.

«Я назвал мой проект «Никогда не бойся правды». Этот посыл всегда был очень важен для меня, а в последние годы стал еще более значимым», – признался Депп на YouTube-канале Art Of The Pantheon.



Голливудский актер добавил, что часть средств, заработанных на продаже NFT-токенов, пойдет на благотворительность.



Джонни Депп выставит 11 111 картин, среди которых есть портреты Марлона Брандо, Элизабет Тейлор, Хита Леджера и других звезд.



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