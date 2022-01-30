«Месяц под лозунгом «инкогнито»: новая солистка Artik & Asti вспомнила, как оказалась в коллективе

Севиль Велиева была очень рада знакомству с Артемом Умрихиным.

Исполнительница Севиль Велиева поделилась историей знакомства с создателем и солистом Artik & Asti.

Еще недавно Севиль была известна слушателем как участница шоу «Голос». А теперь певица стала частью коллектива Artik & Asti. Артистка вспомнила, как прошла ее первая встреча с Артемом Умрихиным, который выступает под псевдонимом Artik.

«Первая наша встреча «вживую» состоялась на конкурсе «Новая Волна» в 2021 году. Я стояла на сцене, как конкурсант, а группа Artik & Asti сидела в составе жюри. Больше никакого взаимодействия у нас не было», – отметила Севиль.

Спустя полгода по завершению конкурса Артем Умрихин захотел узнать брюнетку поближе. Поэтому в середине ноября прошлого года музыкант организовал встречу с Велиевой, а после они приступили к совместной работе.

Севиль ездила по концертам с группой, но роль певицы для коллектива пока никто не разглашал:

«Думаю, каждому из участников команды нужен был этот месяц под лозунгом «инкогнито»».

Также Велиева отметила, что ее положение в дуэте шаткое. Но это не пугает артистку.

«Я и до сих пор считаю, что в любой момент лед под ногами может треснуть. Это отрезвляет», – поделилась Севиль с StarHit.ru.

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