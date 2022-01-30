«Безупречная!»: жена Реввы, воссев на гамак с кружевом, похвасталась фигурой в цветочном монокини

Александр Ревва устроил для своей жены Анжелики романтическое путешествие на Мальдивы. Артист женат на своей избраннице уже почти 15 лет, но они смогли сохранить теплые чувства друг к другу до нынешнего времени.
Во многом это обусловлено тем, что комик старается до сих пор организовывать для своей любимой свидания. Да и Анжелика выглядит настолько великолепно, что ей трудно не залюбоваться.
В личном блоге жена знаменитости похвасталась роскошной фигурой, воссев на вязаный гамак с кружевом на фоне океана. Анжелика Ревва выбрала монокини с цветочным принтом, примерив на голову козырек.
«Безупречная!», «Какая красивая девушка, фигура – огонь, купальник мне очень нравится, красота», «Очень красивый купальник и фигура — просто класс! Тоже хочу арбузик и загорать на солнце», «Выглядите на миллион хоть в купальнике, хоть в спортивном костюме», — прокомментировали фолловеры.
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