«Безупречная!»: жена Реввы, воссев на гамак с кружевом, похвасталась фигурой в цветочном монокини

Анжелика вместе с Александром Реввой в настоящий момент отдыхает на Мальдивах.

Александр Ревва устроил для своей жены Анжелики романтическое путешествие на Мальдивы. Артист женат на своей избраннице уже почти 15 лет, но они смогли сохранить теплые чувства друг к другу до нынешнего времени.

Во многом это обусловлено тем, что комик старается до сих пор организовывать для своей любимой свидания. Да и Анжелика выглядит настолько великолепно, что ей трудно не залюбоваться.

В личном блоге жена знаменитости похвасталась роскошной фигурой, воссев на вязаный гамак с кружевом на фоне океана. Анжелика Ревва выбрала монокини с цветочным принтом, примерив на голову козырек.

«Безупречная!», «Какая красивая девушка, фигура – огонь, купальник мне очень нравится, красота», «Очень красивый купальник и фигура — просто класс! Тоже хочу арбузик и загорать на солнце», «Выглядите на миллион хоть в купальнике, хоть в спортивном костюме», — прокомментировали фолловеры.

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