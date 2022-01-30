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«Безупречная!»: жена Реввы, воссев на гамак с кружевом, похвасталась фигурой в цветочном монокини

Анжелика вместе с Александром Реввой в настоящий момент отдыхает на Мальдивах.

«Безупречная!»: жена Реввы, воссев на гамак с кружевом, похвасталась фигурой в цветочном монокини
Александр Ревва и Анжелика Ревва. Фото: instagram.com/angelikarevva/

Александр Ревва устроил для своей жены Анжелики романтическое путешествие на Мальдивы. Артист женат на своей избраннице уже почти 15 лет, но они смогли сохранить теплые чувства друг к другу до нынешнего времени.

Во многом это обусловлено тем, что комик старается до сих пор организовывать для своей любимой свидания. Да и Анжелика выглядит настолько великолепно, что ей трудно не залюбоваться.

В личном блоге жена знаменитости похвасталась роскошной фигурой, воссев на вязаный гамак с кружевом на фоне океана. Анжелика Ревва выбрала монокини с цветочным принтом, примерив на голову козырек.

Анжелика Ревва. Фото: instagram.com/angelikarevva/

«Безупречная!», «Какая красивая девушка, фигура – огонь, купальник мне очень нравится, красота», «Очень красивый купальник и фигура — просто класс! Тоже хочу арбузик и загорать на солнце», «Выглядите на миллион хоть в купальнике, хоть в спортивном костюме», — прокомментировали фолловеры.

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