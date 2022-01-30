Это любовь? Стало известно, как выглядит новая подруга Дани Милохина

Поклонники подозревают, что у блогера роман с юным тиктокером Кэт.

Даня Милохин вновь заинтриговал своих фанаток. Сначала он скрывал роман с тиктокером Юлией Гаврилиной. Через некоторое время после того, как их отношения стали достоянием общественности, пара рассталась.

После Милохину приписывали любовь с фигуристкой Евгенией Медведевой. Пара вместе каталась в «Ледниковом периоде». Но, как выяснилось, их «роман» на льду был задумкой организаторов проекта.

Теперь же стало известно, что у Дани новая любовь. Фанаты предполагают, что тиктокер даже живет вместе с юной блогершей с ником Кэт. Тайное стало явным после того, как блогер Алексей Столяров приехал в гости к Милохину и записал видео для своего YouTube-канала. В кадр попала таинственная девушка. Хотя монтажеры тщательно пытались скрыть ее лицо, пытливые фанаты выяснили, кто был на кадрах.

Добавим, в тиктоке девушки более миллиона подписчиков. А по мнению некоторых пользователей Сети, она как две капли воды похожа на Юлию Гаврилину.

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