«Господи, какая красавица!»: Банщикова впечатлила публику своей бабушкой – примой

Анна Банщикова выбрала профессию актрисы именно благодаря ей.

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова показала поклонникам в личном блоге снимок своей бабушки. Оказалось, что именно благодаря ей актриса выбрала свою профессию.

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Кроме того, многие фолловеры знаменитости нашли, что и внешность их любимица унаследовала от своей талантливой родственницы.

«Сегодня исполнилось бы 100 лет моей бабушке Полине Борисовне Банщиковой, заслуженной артистке РСФСР, приме Ленинградского театра Музыкальной комедии, доценту ЛГИТМиКа, Ветерану труда. Моя бабушка была невероятной женщиной и потрясающей актрисой. Именно благодаря ей я с детства полюбила эту профессию», — рассказала Анна Банщикова. «Господи, какая красавица! Вы, Анна, похожи на нее», «Вы очень похожи на бабушку, красотки обе», «Так вот откуда ваши невероятные глаза», «Вы похожи на бабушку! Какая красавица», — написали люди в комментариях.

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