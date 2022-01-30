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«Господи, какая красавица!»: Банщикова впечатлила публику своей бабушкой – примой

Анна Банщикова выбрала профессию актрисы именно благодаря ей.

«Господи, какая красавица!»: Банщикова впечатлила публику своей бабушкой – примой
Анна Банщикова. Фото: instagram.com/banshikova_anna/

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова показала поклонникам в личном блоге снимок своей бабушки. Оказалось, что именно благодаря ей актриса выбрала свою профессию.

Кроме того, многие фолловеры знаменитости нашли, что и внешность их любимица унаследовала от своей талантливой родственницы.

Бабушка Анны Банщиковой. Фото: instagram.com/banshikova_anna/

«Сегодня исполнилось бы 100 лет моей бабушке Полине Борисовне Банщиковой, заслуженной артистке РСФСР, приме Ленинградского театра Музыкальной комедии, доценту ЛГИТМиКа, Ветерану труда.

Моя бабушка была невероятной женщиной и потрясающей актрисой. Именно благодаря ей я с детства полюбила эту профессию», — рассказала Анна Банщикова.

«Господи, какая красавица! Вы, Анна, похожи на нее», «Вы очень похожи на бабушку, красотки обе», «Так вот откуда ваши невероятные глаза», «Вы похожи на бабушку! Какая красавица», — написали люди в комментариях.

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