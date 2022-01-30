«Еще одно фото в купальнике»: Самбурская показала точеные изгибы фигуры

Настасья Самбурская отдыхает в Доминикане. Накануне актриса возмущалась в инстаграме, раскритиковав условия отдыха на популярном курорте. Ей не понравился сервис, а также не впечатлили погодные условия. По словам Настасьи, на пляже бывает такой сильный ветер, что приходится сидеть, укутавшись в плед.

В своем инстаграме Настасья опубликовала очередное фото в бикини, блеснув точеной фигурой.

«Еще одно фото в купальнике и все, больше не буду вас бесить», — написала Самбурская.

Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Ухоженное женское тело! Отличное фото! Красивая», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Настасья Самбурская получила благодаря рои в сериале «Универ».

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