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После госпитализации мужа: Михайлова в мандариновой косынке и модном пуховике сходила к Матронушке

Семья Стаса Михайлова чтит православные традиции.

После госпитализации мужа: Михайлова в мандариновой косынке и модном пуховике сходила к Матронушке
Стас и Инна Михайловы. Фото: Globallookpress.com

Недавно стало известно, что на Крещение Стас Михайлов экстренно был госпитализирован с приступом аппендицита.

Стас Михайлов. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

В настоящий момент музыкант сообщил поклонникам, что чувствует себя хорошо. Известно, что Стас Михайлов и его близкие придерживаются православных канонов. Поэтому, как только певец окреп, они поспешили в церковь Матроны Московской.

Инна Михайлова с дочками. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

В храме жена Михайлова предстала с дочками с большим букетом роз. Инна Михайлова облачилась в мандариновую косынку и модный пуховик-дутик с блеском. Именно на такие модели обращала внимание Эвелина Хромченко, рассказывая о трендах сезона.

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