«Весь день получаю комплименты»: Алсу после совета Рогова облачилась в бадлон с трендовой застежкой

Александр Рогов советовал кофты с молнией в верхней части.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рекомендовал кофту-хит сезона. Теперь актуальны модели свитеров, олимпиек, водолазок и джемперов на молнии.

При этом она должна быть именно в области горловины, а чтобы выглядеть максимально модно, ее лучше расстегивать.

Алсу после советов Александра Рогова примерила как раз костюм с бадлоном на молнии, от которого сама в восторге, да и ее приятели заметили на ней трендовую вещицу.

«Весь день получаю комплименты по поводу своего нового костюма», — написала Алсу в личном блоге.

Певица также рассказала, что немного освежила цвет волос. Теперь ее локоны стали чуть светлее, а их оттенок – каштановым.

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