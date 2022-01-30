«Весь день получаю комплименты»: Алсу после совета Рогова облачилась в бадлон с трендовой застежкой

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рекомендовал кофту-хит сезона. Теперь актуальны модели свитеров, олимпиек, водолазок и джемперов на молнии.
При этом она должна быть именно в области горловины, а чтобы выглядеть максимально модно, ее лучше расстегивать.
Алсу после советов Александра Рогова примерила как раз костюм с бадлоном на молнии, от которого сама в восторге, да и ее приятели заметили на ней трендовую вещицу.
«Весь день получаю комплименты по поводу своего нового костюма», — написала Алсу в личном блоге.
Певица также рассказала, что немного освежила цвет волос. Теперь ее локоны стали чуть светлее, а их оттенок – каштановым.
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