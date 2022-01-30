Татьяна Доронина, как Леонид Куравлев и Лидия Федосеева-Шукшина, оказалась в доме престарелых

Более 30 лет Татьяна Доронина не снимается в кино, тем не менее остается любимой многими артисткой. Еще 25 января она должна была появиться во МХАТе им. Горького, но врачи запретили ей выходить в свет. Оказалось, что актриса находится в доме престарелых.

Близкая подруга Дорониной Лидия Матасова рассказала, что она неважно себя чувствует.

«Врачи пансионата, где она находится, ей запретили. Во-первых, Татьяна Васильевна пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует. Так что, пока не складывается. Вообще, Доронину так потрепали за те три года, что творилось в нашем театре, в связи с приходом Боякова! Хотя приехать очень хочет», — цитирует Лидию Матасову Собеседник.Ru.

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Напомним, Татьяна Доронина давно живет затворницей, к себе никого не пускает, общается лишь с узким кругом близких ей людей. В окружении 88-летней артистки говорят, что проблем с деньгами у нее нет, нужду она не испытывает.

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