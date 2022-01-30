«За что их любить?»: Гузеева высказалась о бедных женихах, вызвав гнев россиян

Уже много лет подряд Лариса Гузеева является бессменной ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Периодически она высказывает свое мнение о той или иной ситуации, обрушивая на себя гнев пользователей Сети.

Так случилось и на этот раз. Во время беседы с 34-летним женихом-миллионером Давидом, который в рамках проекта искал невесту, Гузеева отметила, что материальные блага выше чувств.

«Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! Это ваша заслуга, это ваш труд. Если вас отчасти и за это полюбят — это неплохо. А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?» — высказалась Гузеева.

Напомним, 62-летняя актриса и телеведущая замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Она не раз отмечала, что привыкла жить роскошно.

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