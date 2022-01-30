«История о любви двух одиноких людей»: Мария Порошина воссоединилась с Ярославом Бойко

Мария Порошина и Ярослав Бойко знакомы много лет. Вместе актеры исполняли главные роли в сериале «Всегда говори всегда». Они так убедительно играли влюбленных, что в Сети периодически обсуждали их роман. Теперь же появился новый повод для слухов.

Порошина и Бойко играют главные роли в спектакле «Снежный вальс», с которым разъезжают по всей стране с гастролями.

«В театре без новых постановок нельзя! С Ярославом Бойко мы выпустили лирическую комедию «Снежный вальс». У нас со Славой был спектакль «Неоконченный роман», с которым мы объездили всю Россию. И вот теперь — новая история о любви двух одиноких людей», — цитирует Марию «Комсомольская правда».

Стоит отметить, фолловеры считают, что Бойко является отцом единственного сына Порошиной Андрея, котормоу скоро исполнится три года. Сама же многодетная мама восхищается семьей Бойко.

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