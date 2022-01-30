«Какой я вам террорист?»: возлюбленный Волочковой прервал молчание после исчезновения

Сергей Кузнецов на несколько дней оставил балерину в одиночестве.

Недавно Анастасия Волочкова с новым возлюбленным Сергеем вернулась с Мальдив. С ним она познакомилась в канун Нового года в программе «Давай поженимся!». Отдых, стоимостью два миллиона рублей, балерина оплатила из своего кармана. А после возвращения в Москву узнала страшную новость. Оказывается, у брутального красавчика – криминальное прошлое. После этого Сергей на несколько дней пропал из жизни блондинки. Фанаты разволновались даже, но накануне Сергей пришел к Анастасии с цветами и небольшим презентом.

«Ну, ей там писали: «Настя, аккуратнее, с вами террорист». Все переживали за нее. А она говорит: «С тобой в огонь и в воду!» Ну не террорист, ну какой я вам террорист? Я — управляющий банным комплексом», — объяснился Сергей.

В то же время Волочкова грудью встала за жениха.

«Я Сергея знаю три недели! Я верю каждому слову, которое сказано им», — заявила она в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее Волочкова рассказывала, что Сергей просит ее родить дочь.

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