«Какая же красивая»: Седокова в платье с эффектом стройности блеснула роскошными формами

Недавно Анна Седокова вместе с мужем-баскетболистом и младшим сыном перебралась в Майами. Там артистка арендовала виллу, проживание в которой выльется ей в кругленькую сумму. Певица будет выплачивать порядка четырех миллионов рублей ежемесячно.

Накануне она показала кадры из Санкт-Петербурга. Анна разгуливала по террасе популярного отеля в центре города, надев платье с эффектом стройности. При этом певица не упустила возможности блеснуть всеми своими формами.

«Анечка, какая же ты красивая! Класс! Восхищаюсь», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что муж Седоковой – баскетболист Янис Тимма нашел работу. Спортсмен будет играть в команде одной из низших американских лиг.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.