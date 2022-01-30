«Мама»: Тотьмянина показала архивное фото своей покойной матери

Жизнь мамы Татьяны Тотьмяниной трагически оборвалась 22 января 2009 года. Наталья Васильевна погибла в ДТП на трассе Москва – Санкт-Петербург. В своем инстаграме олимпийская чемпионка показала архивное фото родительницы, которые были сделаны в Париже. В эти дни и сама спортсменка находится в столице Франции.

«Мама», — коротко написала Тотьмянина.

Фанаты написали спортсменки слова поддержки

«Вечная память! Царствие небесное! Помним замечательного человека» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что в том же 2009-м Тотьмянина сама впервые стала мамой. В ноябре она родила дочь Елизавету, а в октябре 2015-го – младшую дочь Мишель. Годом позже стала официальной женой Алексея Ягудина.

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