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«Такая прическа идет не каждой»: Лариса Долина в платье императрицы появилась в новой фотосессии без единого волоска на голове

Артистка в свои 66 лет не боится смелых экспериментов со своей внешностью.

«Такая прическа идет не каждой»: Лариса Долина в платье императрицы появилась в новой фотосессии без единого волоска на голове
Лариса Долина. Фото: Instagram.com/larisa.dolina.official

Исполнительница Лариса Долина преобразилась до неузнаваемости в новой фотосессии. Примечательно, что знаменитость позировала без волос на голове.

Лариса Александровна экспериментировала с внешностью на протяжении всей творческой карьеры. Однако такого еще поклонники не видели: лысая Долина в роскошном платье сизого цвета подчеркнула губы синей помадой.

«Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!», – отметила в своем микроблоге Лариса Долина.

Скриншот страницы в Facebook фотографа Игоря Панкова
Лариса Долина в новом образе. Фото: скриншот страницы в Facebook фотографа Игоря Панкова

Поклонники Ларисы Долиной остались в восторге от работы фотографа Игоря Панкова. Они написали под снимками яркие комментарии:

«Нереальная богиня», «Как будто с другой планеты!», «Такая прическа идет не каждой. Завидую, у кого правильный череп. Очень здорово!», «Эстетика 100%! Снежная королева!».

Напомним, ранее Лариса Долина рассказала о дружбе с Алексеем Чумаковым и Юлией Ковальчук. Артисты тесно общаются уже 20 лет.

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